Общество 26 июня 2023, 13:35 Движение по трассе М-4 «Дон» полностью восстановили Вице-премьер Белоусов: движение по трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено РИА «Новости»

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Движение по автотрассе М-4 «Дон» полностью восстановлено, хотя пробки еще наблюдаются. Об этом на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов», проинформировал сайт кабмина.

По его словам, к 08:00 25 июня полностью отремонтировали асфальтовое покрытие на федеральной трассе, и движение по дороге начало поэтапно восстанавливаться с 01:00 ночи воскресенья. Белоусов добавил, что железнодорожный и авиационный транспорт продолжает работать в штатном режиме.

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Накануне сообщалось о восстановлении движения по трассе Таганрог — Ростов-на-Дону. Ограничения по въезду и выезду из города сняли. Также машины и общественный транспорт запустили по трассам М-2 и М-4 в Тульской области. В Подмосковье восстановили движение по мостам. Пассажирские автобусы выполняют рейсы в штатном режиме.

Разбитые дороги после прохода военной техники в Ростове-на-Дону пообещали восстановить за два дня.