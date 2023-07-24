Общество 24 июля 2023, 10:17 Движение по трассе Джанкой — Симферополь возобновилось Глава Крыма Аксенов сообщил о возобновлении движения по трассе Джанкой — Симферополь Freepik

Читать 360tv в

Проезд по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь вновь открыли. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что приостановленное движение возобновили по результатам обследования, которое провели специалисты Минобороны, МЧС и дорожных служб.

Реклама

Ранее, около 08:00, Аксенов информировал об 11 обезвреженных над Крымом беспилотниках и попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Обломки БПЛА повредили также частный дом в Кировском районе. Позже Минобороны России уточнило, что сегодня ночью по Крыму выпустили 17 украинских беспилотников, однако попытку атаки удалось предотвратить: 11 дронов упали в Черное море, еще 14 подавили средства радиоэлектронной борьбы, а три сбили силы противовоздушной обороны.

После атаки беспилотников движение по трассе Джанкой — Симферополь и железной дороге в Джанкойском районе решили временно ограничить в целях обеспечения безопасности.