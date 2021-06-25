Движение по ряду петербургских улиц ограничат с 26 июня

С 26 июня в Санкт-Петербурге на некоторых улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По данным издания, в связи с работами по прокладке инженерных сетей с 26 по 27 июня закроют движение по улице Хлопина на участке от Политехнической до Гжатской улицы. Кроме того, ограничат движение по Хрустальной улице на участке от улицы Бехтерева до Смоляной улицы с 26 июня по 16 июля. Здесь также будут осуществлять прокладку инженерных сетей.