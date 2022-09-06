Движение по новому путепроводу над МКАД запустили на юге Москвы | 360°

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Движение по новому путепроводу над МКАД запустили на юге Москвы

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На юге Москвы запустили движение по новому путепроводу над МКАД в месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра города Сергея Собянина.

Автомобилистам представили возможность напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе.

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Кроме того, открытие движения позволит увеличить пропускную способность всего юго-восточного участка магистрали. Транспортное сообщение для жителей таких районов как Капотня, Люблино, Марьино, Орехово-Борисово Южное станет более доступным.

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Реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотня будет завершена в следующем году.

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