Движение по Ленинградскому проспекту в Москве восстановили после ДТП

Движение на Ленинградском проспекте Москвы, где накануне вечером с эстакады рухнул «КамАЗ -миксер», восстановлено, сообщил столичный Департамент транспорта.

«Движение по Ленинградскому проспекту восстановлено», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. По предварительным данным, водитель бетономешалки не справился с управлением и транспортное средство сорвалось с эстакады.

Водителя «КамАЗа» в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предварительный диагноз пострадавшего: «перелом позвоночника, многочисленные переломы костей», сообщили в Госавтоинспекции. Столичная прокуратура опубликовала видео, на которое попал момент падения бетономешалки с эстакады. В надзорном органе также сообщили о начале проверки.