22 августа 2023, 15:08
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Оперштаб: автомобильное движение по Крымскому мосту приостановили
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперштаба переправы.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие», — отметили в оперштабе.
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Водителям и пассажирам необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людям напомнили, что не следует покидать салон авто, важно убедиться, что все вернулись в машину. По просьбе специалистов нужно проследовать в безопасное место.
Днем 12 августа ВСУ пытались дважды ударить по Крымскому мосту. Украинские военные использовали зенитную управляемую ракету комплекса С-200. Сработала российская система ПВО и перехватила снаряды. Никто не пострадал, переправа повреждений не получила.
Крымский мост
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