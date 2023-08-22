Общество 22 августа 2023, 15:08 Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Оперштаб: автомобильное движение по Крымскому мосту приостановили Ulf Mauder/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперштаба переправы.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие», — отметили в оперштабе.

Реклама

Водителям и пассажирам необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людям напомнили, что не следует покидать салон авто, важно убедиться, что все вернулись в машину. По просьбе специалистов нужно проследовать в безопасное место.

Днем 12 августа ВСУ пытались дважды ударить по Крымскому мосту. Украинские военные использовали зенитную управляемую ракету комплекса С-200. Сработала российская система ПВО и перехватила снаряды. Никто не пострадал, переправа повреждений не получила.