Важное 13 августа 2023, 16:42 Движение по Крымскому мосту вновь перекрыли РИА «Новости»

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Движение автомобилей по Крымскому мосту в очередной раз временно перекрыли, сообщили в Telegram-канале с оперативной информацией об объекте. Причина пока не называется. При этом канал напомнил, что делать водителям «при сигнале тревоги» на мосту.

Тем, кто находится в очереди на досмотр, нужно вернуться в автомобиль и следовать дальнейшим инструкциям сотрудников подразделения транспортной безопасности. Если сигнал прозвучал прямо во время досмотра, необходимо сложить представленные к нему вещи обратно в машину и также следовать инструкциям. Сигнал о возобновлении движения должен прозвучать по громкой связи.

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Находясь на мостовом переходе, нельзя совершать резкие маневры, покидать автомобиль, останавливаться. Нужно двигаться в сторону выезда с моста, не превышая скорость.

К 16:00 в очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани стояло 265 машин, время ожидания оценивалось примерно в час. Со стороны Керчи в очереди находилось 115 автомобилей.

Накануне Крымский мост дважды перекрывали из-за неудачных атак со стороны ВСУ.