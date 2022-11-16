Общество 16 ноября 2022, 05:03 Движение по Крымскому мосту приостановили из-за ремонтных работ Минтранс Крыма сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ремонтных работ РИА «Новости»

Читать 360tv в

16 ноября движение по Крымскому мосту приостановили из-за проведения технологических работ по восстановлению пролетов, сообщили в пресс-службе министерства транспорта полуострова в Telegram-канале.

«16 ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — сообщал Минтранс.

Реклама

Грузовому автомобильному транспорту рекомендовали строить маршрут проезда на полуостров через новые территории России. На переправе будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

Реклама

Движение через Керченский пролив уже перекрывали 12 ноября, ремонтники восстановили один из пострадавших при взрыве пролетов моста. Работы закончили на полтора часа раньше намеченного времени.

Первый готовый пролет Крымского моста установили 8 ноября за 12 часов. При установке пролета использовалась поперечная надвижка, что позволило произвести монтаж в короткий срок