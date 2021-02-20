Движение по Крымскому мосту полностью восстановили

Машины поехали по Крымскому мосту в обе стороны. Накануне переправу перекрыли из-за непогоды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления дорог «Тамань».

«Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 06:00 по Москве сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение грузового транспорта возобновлено в 06:30», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

В управлении отметили, что дорожное покрытие полностью очистили от снега, сейчас идет противогололедная обработка. На мосту работают 50 единиц спецтехники. Дорожники уже израсходовали более 700 тонн противогололедных материалов. Работы не прекращались и ночью.

Накануне в Крыму и Краснодарском крае прошел мощный снегопад. Утром 19 февраля Крымский мост перекрыли из-за снежных заносов и сильного бокового ветра. Потом машины пустили в сторону Кубани, но вскоре движение снова остановили, так как погода ухудшилась. Перед переправой образовались заторы.

В Белогорском, Ленинском, Кировском районах Крыма и в Керчи ввели режим ЧС.