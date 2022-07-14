Движение ограничат в Петербурге в шести районах

Ограничения дорожного движения введут в Петербурге в шести районах во второй половине июля. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции.

Изменения коснутся Выборгского, Калининского, Петродворцового, Приморского, Невского и Центрального районов. Они начнутся 16, 18 и 19 июля. На некоторых участках движение будет перекрыто на несколько дней, а где-то — до следующего года.