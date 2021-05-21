Движение неонацистов NS/WP признали экстремистским в России

Верховный суд России признал сетевое неонацистское движение National Socialism / White Power (NS/WP) экстремистским. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщил ТАСС.

Статус экстремистской организации означает, что участникам этого объединения теперь запрещено размещать в интернете материалы от своего имени, организовывать массовые мероприятия, принимать участие в выборах, а также пользоваться банковскими счетами.

Членов и руководителей экстремистского движения могут привлечь к уголовной ответственности. Демонстрация символики также попадает под запрет.

В это интернет-объединение входят приверженцы неонацистских взглядов, проживающие в разных городах России. Члены этой группировки, как правило, скрываются в даркнете и используют для связи мессенджер Telegram, написали «Известия». Организация придерживается идеологии «расово чистого» государства и вынашивает планы по захвату власти. Группировка для достижения своих целей планировала использовать насильственные методы, включая атаки на правоохранителей.