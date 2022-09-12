Движение «Народная самооборона» признали террористическим и запретили в России | 360°

Все новости

Мир

12 сентября 2022, 15:55

Освобожденные районы Запорожья полностью обеспечат электроэнергией из Крыма

Власть

12 сентября 2022, 15:53

Более 230 тысяч работников в России оказались в простое — Путин

Реклама

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:45

Подмосковье выделило еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку

Мир

12 сентября 2022, 15:44

Сербы выступили против вступления в Евросоюз

Эксклюзив

12 сентября 2022, 15:40

Мужчина с ножом угрожал сбросить ребенка с балкона 13-го этажа в Москве

Общество

12 сентября 2022, 15:36

Полиция начала розыск участников оргии на пляже в Туапсе

Мир

12 сентября 2022, 15:34

МАГАТЭ заявило о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС

Криминал

12 сентября 2022, 15:28

Гости выкрали у москвички 500 тысяч рублей

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:17

Новый офис в Домодедове создаст 45 рабочих мест

Общество

12 сентября 2022, 14:36

Движение «Народная самооборона» признали террористическим и запретили в России

ТАСС: Челябинский суд запретил движение «Народная самооборона» в России

Читать 360tv в

Челябинский областной суд на заседании в понедельник запретил в России деятельность межрегионального леворадикального анархистского движения «Народная самооборона»*, признав его террористическим. Об этом написал ТАСС.

«Суд постановил административное исковое заявление удовлетворить, признать террористическим и запретить в России деятельность межрегионального леворадикального анархистского движения „Народная самооборона“», — заявила судья.

Реклама

Административный ответчик по делу не явился на заседание в суд.

Реклама

Сторона обвинения подчеркнула, что участники движения осуществляют экстремистские и террористические действия. Его численность превышает 400 человек.

Также у движения есть несколько информационных ресурсов в социальных сетях с общим количеством подписчиков свыше 40 тысяч человек.

Суду представили доказательства, что участники «Народной самообороны»* неоднократно призывали к совершению действий террористической направленности, оправдывали терроризм и террористические акты.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала пособников «Исламского государства»** в Москве.

*«Народная самооборона» — движение, признанное террористическим и запрещенное в России.

**«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.

Суд

ФСБ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама