Движение «Народная самооборона» признали террористическим и запретили в России | 360°

Общество 12 сентября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Движение «Народная самооборона» признали террористическим и запретили в России ТАСС: Челябинский суд запретил движение «Народная самооборона» в России РИА «Новости»

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Челябинский областной суд на заседании в понедельник запретил в России деятельность межрегионального леворадикального анархистского движения «Народная самооборона»*, признав его террористическим. Об этом написал ТАСС.

«Суд постановил административное исковое заявление удовлетворить, признать террористическим и запретить в России деятельность межрегионального леворадикального анархистского движения „Народная самооборона“», — заявила судья.

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Административный ответчик по делу не явился на заседание в суд.

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Сторона обвинения подчеркнула, что участники движения осуществляют экстремистские и террористические действия. Его численность превышает 400 человек.

Также у движения есть несколько информационных ресурсов в социальных сетях с общим количеством подписчиков свыше 40 тысяч человек.

Суду представили доказательства, что участники «Народной самообороны»* неоднократно призывали к совершению действий террористической направленности, оправдывали терроризм и террористические акты.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала пособников «Исламского государства»** в Москве.

*«Народная самооборона» — движение, признанное террористическим и запрещенное в России.

**«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.

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