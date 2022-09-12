Движение «Народная самооборона» признали террористическим и запретили в России | 360°

Все новости
Мир
12 сентября 2022, 15:55
Освобожденные районы Запорожья полностью обеспечат электроэнергией из Крыма
Власть
12 сентября 2022, 15:53
Более 230 тысяч работников в России оказались в простое — Путин
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Подмосковье
12 сентября 2022, 15:45
Подмосковье выделило еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку
Мир
12 сентября 2022, 15:44
Сербы выступили против вступления в Евросоюз
Эксклюзив
12 сентября 2022, 15:40
Мужчина с ножом угрожал сбросить ребенка с балкона 13-го этажа в Москве
Общество
12 сентября 2022, 15:36
Полиция начала розыск участников оргии на пляже в Туапсе
Мир
12 сентября 2022, 15:34
МАГАТЭ заявило о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС
Криминал
12 сентября 2022, 15:28
Гости выкрали у москвички 500 тысяч рублей
Подмосковье
12 сентября 2022, 15:17
Новый офис в Домодедове создаст 45 рабочих мест