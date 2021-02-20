Движение на трассе «Таврида» в Крыму ограничили до утра субботы из-за непогоды

До семи утра 20 февраля движение транспорта по трассе «Таврида» на востоке Крыма будет ограничено. Об этом сообщил РИА «Новости» со ссылкой на главу республики Крым Сергей Аксенов.

«Движение на трассе будет ограничено до утра. С утра, с семи часов будет принято решение исходя из погодных условий», — сказал Аксенов.

Он сообщил, что такое решение приняли не только из-за сложных погодных условий, но и из-за недостаточной работы подрядной организации по очистке дороги. Количество рабочей техники, по словам Аксенова, не соответствует заявленной.

«Сильный боковой ветер не дает убрать снег — убрали, и через час вновь надуло. Подрядчик, ответственный за уборку, не справился. Я готовлю обращение к федеральным органам власти, чьим решением был выбран подрядчик», — добавил он.

В пятницу, 19 февраля, крымские власти ввели режим ЧС в четырех районах на востоке полуострова из-за плохой погоды. Днем временно закрыли участок трассы «Таврида» от Белогорска до Керчи. Из-за снегопада и сильного бокового ветра остановили движение по Крымскому мосту в обе стороны. Потом машины двинулись по направлению к Кубани, но погода ухудшилась и переправу снова перекрыли. В аэропорту Керчи организовали место для 600 автомобилей. Некоторых пришлось эвакуировать из затора.

По данным МЧС, в Крыму сохраняется плохая погода: снегопад, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. На 19–21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин.