Общество 04 января 2024, 08:32 Движение на трассе М-5 в Челябинской области ограничили из-за непогоды Ограничение движения на трассе М-5 в Челябинской области продлили до полудня ГИБДД Челябинской области / Telegram-канал

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Движение автомобилей по участку трассы М-5 в Челябинской области ограничили в связи с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба главка Госавтоинспекции по региону.

«Внимание, водители! Временное ограничение движения по трассе М-5 „Урал“ продлили до 12:00 4 января», — заявили в ведомстве.

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Изначально ограничения ввели 3 января. Причиной стали резкие порывы ветра до 20 метров в секунду, снижение видимости и мокрый снег.

Водителей попросили отказаться от дальних поездок и не использовать автомобили без крайней необходимости.

Сильный снегопад в первый день Нового года осложнил движение по трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Появился затор машин на участке с 1575-го по 1576-й километр.

На место выехала дорожная спецтехника и экипажи ГИБДД, спустя несколько часов дорогу обработали противогололедными материалами.