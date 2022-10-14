Движение на трассе «Кола» остановится на 45 минут 17 октября | 360°

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Движение на трассе «Кола» остановится на 45 минут 17 октября

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Развод Ладожского моста за планирован в Ленобласти 17 сентября. Из-за этого на 45 минут перекроют движение на трассе «Кола», сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке барже — буксирного состава „Речной-51“ + „ПСКР“ + „Шлюзовой-48“ с максимальным высотным габаритом 19,9 метра», — уточнили в ведомстве.

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Движение остановится около деревни Марьино. Развод обычно проводят при температуре не жарче +25 градусов и при ветре не больше 15 метров в секунду.

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