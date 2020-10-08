Движение на трассе «Каспий» под Рязанью восстановили после пожара на складах

В четверг было восстановлено движение на трассе «Каспий», которую перекрывали из-за пожара на складах под Рязанью. Также сегодня заметно уменьшилось количество взрывов на территории.

Об этом ТАСС рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«За ночь организовали движение на автомобильной дороге, регулируемое. Железнодорожное сообщение не прерывалось и не останавливалось», — сообщил он.

По предварительным данным, интенсивность взрывов боеприпасов к утру снизилась. По словам Булгакова, специалисты займутся ликвидацией последствий, чтобы детонация не распространилась на другие объекты склада.

При пожаре на складе боеприпасов в Рязанской области пострадали 13 человек. Также МЧС увеличило количество спасателей, работающих на арсенале в четыре раза. Теперь там трудятся 392 человека.

Пожар на складе, который привел к взрыву боеприпасов, начался 7 октября. По предварительным данным, загорелась трава вокруг бывших складов. В результате пришлось эвакуировать 2300 местных жителей.