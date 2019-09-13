Движение на трассе А107 полностью восстановили после обрушения моста. Видео
Оперативные службы с помощью тяжелых кранов смогли убрать конструкцию упавшего пешеходного моста с проезжей части. В 11:43 по московскому времени нарушенное движение было восстановлено в обе стороны.
Пешеходный мост рухнул и перекрыл подмосковную трассу. ВидеоПодробнее
ДТП произошло в пятницу, 13 сентября, на втором километре участка от Киевского до Минского шоссе трассы А107 «ММК» в Московской области. Около 01:00 проезжающий грузовик с цистерной зацепил надземный переход, который располагался недалеко от города Селятино. Из-за этого пешеходный мост обрушился на проезжую часть.
В пресс-службе ГИБДД по Московской области сообщили, что фура не вошла под мост по габаритам.
В результате обрушения моста никто из участников дорожного движения не пострадал.