16 января 2023, 15:20
Движение МКУ признали в России террористической организацией
Верховный суд России призвал террористической организацией движение МКУ
Международное движение МКУ («Маньяки. Культ убийств»)* признали террористической организацией в России. Решение вынес Верховный суд, сообщил ТАСС.
«Суд удовлетворил иск генерального прокурора России Игоря Краснова о запрете деятельности движения „Маньяки. Культ убийств“* и признанием его террористической организацией», — сказано в сообщении.
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Согласно материалам дела, правоохранители установили, что движение зародилось на Украине. Его основали на идеологии нацизма, организаторы видят его целью создание «расово чистого государства».
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«Продвижение идей МКУ* в интернете направлено на стимуляцию совершения убийств и формирование культа насилия, что приводит к атмосфере страха и росту социальной напряженности», — добавили в суде.
В ноябре Национальный антитеррористический комитет сообщал, что украинские спецслужбы активизировали деятельность по склонения российской молодежи к терактам.
*Движение МКУ («Маньяки. Культ убийств») признано в РФ террористической организацией.
Суд
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