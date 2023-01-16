Общество 16 января 2023, 15:20 Движение МКУ признали в России террористической организацией Верховный суд России призвал террористической организацией движение МКУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международное движение МКУ («Маньяки. Культ убийств»)* признали террористической организацией в России. Решение вынес Верховный суд, сообщил ТАСС.

«Суд удовлетворил иск генерального прокурора России Игоря Краснова о запрете деятельности движения „Маньяки. Культ убийств“* и признанием его террористической организацией», — сказано в сообщении.

Реклама

Согласно материалам дела, правоохранители установили, что движение зародилось на Украине. Его основали на идеологии нацизма, организаторы видят его целью создание «расово чистого государства».

Реклама

«Продвижение идей МКУ* в интернете направлено на стимуляцию совершения убийств и формирование культа насилия, что приводит к атмосфере страха и росту социальной напряженности», — добавили в суде.

В ноябре Национальный антитеррористический комитет сообщал, что украинские спецслужбы активизировали деятельность по склонения российской молодежи к терактам.

*Движение МКУ («Маньяки. Культ убийств») признано в РФ террористической организацией.