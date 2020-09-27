Движение личного и общественного транспорта ограничат в Минске 27 сентября

Передвижение на личном и общественном транспорте в центре Минска временно ограничат. Об этом сообщило МВД Белоруссии.

Корректировкой движения общественного и личного транспорта займется минская милиция. Сообщается, что это будет сделано «во избежание ЧП».

В воскресенье, 27 сентября, оппозиция планировала провести очередную акцию протеста в центре Минска. Корреспонденты разных изданий передают, что в город стянули дополнительные силы милиции и военных. В центр двигается спецтехника, сообщает РИА «Новости».

ОМОН уже перекрыл доступ к площади Независимости. Рядом дежурит милиция, ближайшие дороги также закрыты. Очевидцы сообщают, что у некоторых силовиков с собой есть оружие.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии начались сразу после обнародования первых результатов выборов президента страны. В первые дни проходили столкновения между оппозицией и силовиками, затем все стало более мирно. По субботам протестующие традиционно проводят «женский марш», в котором принимают участие девушки. Они несут в руках живые цветы, плакаты и флаги.