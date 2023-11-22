Общество 22 ноября 2023, 14:03 Движение грузовиков на участке трассы М-7 ограничили в Удмуртии из-за непогоды

Читать 360tv в

Движение большегрузов на участке федеральной трассы М-7 ограничили в Удмуртии из-за плохого состояния дорог в связи с непогодой. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Трассу закрыли после сильных снегопадов до 23:59 22 ноября. Также движение грузовиков ограничили на участках трасс Ижевск — Воткинск и Воткинск — Кельчино.

Реклама

Кроме того, дороги из-за непогоды закрыли в Очерском, Нытвенском и Краснокамском городских округах Пермского края.