Общество 03 сентября 2023, 05:23 Движение автотранспорта возобновили на Крымском мосту Оперштаб: движение транспортных средств возобновили на Крымском мосту РИА «Новости»

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Движение транспортных средств на Крымском мосту возобновили после временного перекрытия. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — указали авторы канала.

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Сообщение о перекрытии движения по мосту появилось в канале оперштаба 3 сентября в 03:52. Там отметили, что ограничения носят временный характер и призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Информацию о возобновлении движение транспортных средств по Крымскому мосту оперштаб сообщил менее чем через час — в 04:16.

До этого движение автотранспорта на мосту перекрывали в субботу, 2 сентября. Это произошло в полночь. О возобновлении движения стало известно только через несколько часов.