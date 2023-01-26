Общество 26 января 2023, 10:15 Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили раньше срока Минтранс сообщил о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту РИА «Новости»

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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось сегодня в 08:00, раньше запланированного срока. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса. Проезд в очередной раз закрывали из-за ремонтных работ.

«Возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщили в министерстве.

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После октябрьского теракта мост перекрывали для ремонта на длительное время. В последние недели перекрытия длятся в основном по несколько часов. К примеру, движение по мосту закрывали 17 и 14 января.

В начале месяца Минтранс сообщил, что на левой стороне автодорожной части Крымского моста необходимо заменить четыре пролета, масса каждого — более 300 тонн. Сборка проходит на стапельных площадках Росавтодора в Краснодарском крае. Готовые пролеты с установленными смотровыми ходами поочередно доставят к месту работ с помощью многоколесных самоходных модулей. В феврале, после того как новые пролеты «установят в проектное положение», начнутся укладка асфальтобетона, ремонт инженерных систем, замена барьерного ограждения и освещения. Все работы по восстановлению автодорожной части пообещали закончить уже в марте.