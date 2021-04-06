Вторая жертва скопинского маньяка — Елена Самохина — впервые прокомментировала события 20-летней давности. Она рассказала о насилии Виктора Мохова над ней и Екатериной Мартыновой.

Самохина рассказала, как оказалась в бункере. Она спустилась туда, чтобы забрать Катю.

«На самом деле, забрать ее. Она спала и была в невменяемом состоянии. Я не могла ее одеть. Пока я ее одевала, все двери закрылись, а их было там три, и все», — вспомнила она.

После этого произошло изнасилование. Сначала Мохов надругался на Мартыновой, а потом над дней. Однако, по словам Елены, все самое страшное ждало их впереди. Прошедшие с момента их похищения три с половиной года она назвала кошмаром. Пока непонятно, кто взял у Елены интервью, отрывок которого появился в интернете.

Житель города Скопин в Рязанской области Виктор Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек 30 сентября 2020 года. Он запер их в бункере, где продержал три с половиной года. Все это время Мохов насиловал пленниц. Самохина родила от него двух сыновей. Маньяк отобрал их и подбросил их в город.

Девушек удалось спасти в мае 2004 года. Мохову дали 17 лет тюрьмы. В марте 2021 года он вышел на свободу.