Двери в кинотеатрах запретят закрывать на ключ во время сеансов

Теперь в российских кинозалах нельзя будет закрывать двери на ключ, пока там идут сеансы. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое вступит в силу 1 января 2021 года.

Постановление «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» появилось сегодня на интернет-портале правовой информации.

«В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ», — отмечается в документе.

Два года назад в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Очаг возгорания пришелся на кинозалы и детские игровые зоны. Погибли 60 человек. Эксперты считают причиной большого количества погибших закрытые эвакуационные выходы и неработающие системы пожарной защиты.

Накануне против совладельца ТЦ Вячеслава Вишневского выдвинули обвинение, теперь он предстанет перед судом.