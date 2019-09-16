Дверь «выросла» из воды на городском пруду Екатеринбурга

Необычный арт-объект в виде закрытой двери появился на водной глади екатеринбургского городского пруда. В нее нельзя зайти и она никуда не ведет.

Автором этой композиции стал художник Roma Ink. Он обклеил дверь сигнальной лентой, а на ручку повесил табличку «Учет».

«Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него еще нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость это не про двери. Закрытость она про все», — подписал фото инсталляции на своей странице в Instagram художник.

На фоне двери видна знаменитая надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?», установленная на крыше бывшего приборостроительного завода.

В советские времена на крыше здания стояла вывеска «Слава труду».

Ранее стало известно, что созданный художником Покрасом Лампасом в Екатеринбурге «Супрематический крест» изменит свою форму. Его закатали в асфальт коммунальщики, а против восстановления рисунка в виде креста выступили православные активисты.