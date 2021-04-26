Две жительницы Урала потребовали компенсации за подмену детей в роддоме

Правозащитник Вячеслав Курилин рассказал ИА Ura.ru о предстоящих судебных процессах с требованием компенсации у Минфина РФ за подмену новорожденных девочек в роддоме.

По данным информагентства, иски подали две жительницы Челябинской области. 38 лет назад они родили девочек, однако впоследствии выяснилось, что в роддоме произошла подмена детей. Они не были похожи на родителей — это и вызвало подозрение. ДНК-тест подтвердил догадки.

«Матери и дочери требуют по 10 миллионов компенсации каждой. Объективно на основе уже завершенных аналогичных дел они могут рассчитывать на компенсацию морального вреда в размере одного-полутора миллиона рублей каждой», — уточнил Курилин.