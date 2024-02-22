Общество 22 февраля 2024, 18:46 Две вспышки самого высокого X-класса произошли на Солнце

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Ночью и утром 22 февраля на Солнце были зафиксированы две вспышки самого высокого X-класса. Причиной такого явления стала солнечная активность, сообщил руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе сRT.

По словам эксперта, вспышки сопровождались небольшими по объему и энергетике корональными выбросами плазмы. Подобные явления в больших классах всегда наблюдались именно после пика солнечной активности.

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«То есть это нормально для текущего момента времени и для текущего положения в цикле солнечной активности», — пояснил Абунин.