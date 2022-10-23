Две усиленные линии обороны построили в Курской области | 360°

Общество 23 октября 2022, 12:56 Две усиленные линии обороны построили в Курской области Власти региона: в Курской области построили две усиленные линии обороны Telegram-канал Романа Старовойта

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В Курской области построили две усиленные линии обороны, третью создадут в начале ноября. Об этом написал в Telegram-канале Роман Старовойт.

Telegram-канал Романа Старовойта

«На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. <…> Третья линия будет готова до 5 ноября», — указано в сообщении.

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Старовойт добавил, что работа проходила совместно с Министерством обороны России и региональным Пограничным управлением.

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«Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», — подчеркнул он.

Губернатор констатировал также, что приграничный регион «должен быть готов к любым действиям со стороны ВСУ», поэтому почти две тысячи жителей прошли курсы тактической военной подготовки.

Ранее, 22 октября, в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 ноября.

Президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в граничащих с Украиной регионах, в числе которых и Курская область. В случае необходимости местные власти смогут применять новые меры обеспечения безопасности на своих территориях.