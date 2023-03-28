Общество 28 марта 2023, 17:26 Две тысячи иностранных компаний собрались покинуть Россию FT: около двух тысяч заявок от иностранных компаний ждут одобрения на уход из России РИА «Новости»

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Примерно две тысячи иностранных компаний подали заявки, чтобы покинуть российский рынок. Об этом сообщило издание Financial Times.

Для ухода из России компаниям требуется обращаться в правительственную комиссию по иностранным инвестициям. Ее разрешение нужно, чтобы продать активы. Сложность здесь заключается в том, что она собирается на заседание раз в три месяца, рассматривая не более семи заявлений за один раз.

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Кроме того, желающим выйти из российских активов недружественным нерезидентам теперь придется сделать обязательный взнос в бюджет, который составит не менее 10% от рыночной стоимости активов, если их продают с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в стране создали комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе иностранного.