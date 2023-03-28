28 марта 2023, 17:26
Две тысячи иностранных компаний собрались покинуть Россию
FT: около двух тысяч заявок от иностранных компаний ждут одобрения на уход из России
Примерно две тысячи иностранных компаний подали заявки, чтобы покинуть российский рынок. Об этом сообщило издание Financial Times.
Для ухода из России компаниям требуется обращаться в правительственную комиссию по иностранным инвестициям. Ее разрешение нужно, чтобы продать активы. Сложность здесь заключается в том, что она собирается на заседание раз в три месяца, рассматривая не более семи заявлений за один раз.
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Кроме того, желающим выйти из российских активов недружественным нерезидентам теперь придется сделать обязательный взнос в бюджет, который составит не менее 10% от рыночной стоимости активов, если их продают с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в стране создали комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе иностранного.
Россия
Бизнес
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