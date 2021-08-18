Россиянки чаще погибают от рук близких людей, чем от посторонних. Среди всех убийств женщин, совершенных с 2011 по 2019 год жертвами домашнего насилия были 65,8% погибших. Об этом говорится в исследовании Консорциума женских неправительственных организаций.

Правозащитники при помощи специального алгоритма проверили более 80 тысяч приговоров по делам, где фигурировали убитые женщины.

Выяснилось, что из 18 547 дел жертвами домашнего насилия стали 12 209 россиянок. В подавляющем числе случаев (81%) их убивали партнеры, с оставшимися (19%) расправлялись родственники.

В качестве примера организация привела доклад ООН за 2018 год со средним количеством убитых женщин во время домашнего насилия. Самый большой показатель — 69% оказался в Африке. Самый низкий — 39% — в странах Европы. Россия остается лидером по количеству убитых женщин, с которыми расправились партнеры — 53%.

При исследовании правозащитники использовали нейросеть «Алгоритм света», которая способна определять по текстам приговоров факты домашнего насилия и устанавливать родственную связь жертвы и убийцы. Случаи домашнего насилия нейросеть определяет с вероятностью 84%, родственную связь — в 90%. Все приведенные данные представлены с поправкой на погрешность.