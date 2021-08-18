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    18 августа 2021, 00:51

    Две трети убитых россиянок за 10 лет стали жертвами домашнего насилия — исследование

    Анатолий Минкин

    Россиянки чаще погибают от рук близких людей, чем от посторонних. Среди всех убийств женщин, совершенных с 2011 по 2019 год жертвами домашнего насилия были 65,8% погибших. Об этом говорится в исследовании Консорциума женских неправительственных организаций.

    Две трети убитых россиянок за 10 лет стали жертвами домашнего насилия — исследование

    Правозащитники при помощи специального алгоритма проверили более 80 тысяч приговоров по делам, где фигурировали убитые женщины.

    Выяснилось, что из 18 547 дел жертвами домашнего насилия стали 12 209 россиянок. В подавляющем числе случаев (81%) их убивали партнеры, с оставшимися (19%) расправлялись родственники.

    В качестве примера организация привела доклад ООН за 2018 год со средним количеством убитых женщин во время домашнего насилия. Самый большой показатель — 69% оказался в Африке. Самый низкий — 39% — в странах Европы. Россия остается лидером по количеству убитых женщин, с которыми расправились партнеры — 53%.

    При исследовании правозащитники использовали нейросеть «Алгоритм света», которая способна определять по текстам приговоров факты домашнего насилия и устанавливать родственную связь жертвы и убийцы. Случаи домашнего насилия нейросеть определяет с вероятностью 84%, родственную связь — в 90%. Все приведенные данные представлены с поправкой на погрешность.