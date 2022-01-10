Две трети россиян признались, что им знакомо выгорание на работе

Две трети россиян сталкивались с выгоранием на работе. Это следует из опроса сервиса корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor, результаты которого опубликовал РБК.

В опросе приняли участие 1900 трудоустроенных россиян. Из них 62% рассказали, что эмоционально выгорают на работе. Участники опроса связывают выгорание со слишком большим количеством задач и отсутствием карьерных перспектив.

Кроме того, исследование показало, что выгорающие сотрудники реже занимаются спортом и не следят за питанием, в отличие от тех, кто не чувствует себя уставшим, отметила радиостанция «Говорит Москва».