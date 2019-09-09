Две трети россиян предпочли тратам накопление сбережений
Исследование на соответствующую тему провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Результаты опроса ВЦИОМ опубликовало РИА «Новости».
Если две трети россиян заявили, что не намерены много тратить, то 22% респондентов высказали противоположное мнение. Еще 55% опрошенных полагают, что время для крупных покупок сейчас неудачное. Обратную позицию заняли 28% россиян.
В банки имеющиеся свободные средства кладут 47% участников опроса. Почти треть — 32% — отметили, что лучше забрать из финансовых организаций средства, если они имеются на банковских счетах.
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Предпочитают хранить сбережения в национальной валюте 63% жителей страны. У 5% граждан они вложены в доллары, 3% перевели деньги в евро, еще 2% — в другую валюту. Почти треть респондентов — 33% — заметили, что сбережений не имеют.
За курсом доллара к рублю не следят 46% опрошенных, 40% иногда обращают на него внимание, и лишь 14% россиян делают это регулярно.
ВЦИОМ провел свой опрос 27 августа методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 респондентf в возрасте от 18 лет.