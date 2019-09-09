Две трети россиян предпочли тратам накопление сбережений

Большинство россиян предпочли избегать существенных трат и сберегать имеющиеся средства. В настоящее время такого мнения придерживаются 66% жителей страны. Свободные деньги почти половина людей кладет в банк.

Исследование на соответствующую тему провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Результаты опроса ВЦИОМ опубликовало РИА «Новости».

Если две трети россиян заявили, что не намерены много тратить, то 22% респондентов высказали противоположное мнение. Еще 55% опрошенных полагают, что время для крупных покупок сейчас неудачное. Обратную позицию заняли 28% россиян.

В банки имеющиеся свободные средства кладут 47% участников опроса. Почти треть — 32% — отметили, что лучше забрать из финансовых организаций средства, если они имеются на банковских счетах.

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Предпочитают хранить сбережения в национальной валюте 63% жителей страны. У 5% граждан они вложены в доллары, 3% перевели деньги в евро, еще 2% — в другую валюту. Почти треть респондентов — 33% — заметили, что сбережений не имеют.

За курсом доллара к рублю не следят 46% опрошенных, 40% иногда обращают на него внимание, и лишь 14% россиян делают это регулярно.

ВЦИОМ провел свой опрос 27 августа методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 респондентf в возрасте от 18 лет.