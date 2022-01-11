В России среди обвиняемых в нападениях на учебные заведения две трети почерпнули информацию о массовых убийствах в школах из Сети. Некоторые причастные к подобным преступлениям администрировали подобные сообщества в соцсетях.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил об этом на лекции в Московском университете МВД имени В. Я. Кикотя, сообщила пресс-служба ведомства.

Быстрыкин со ссылкой на актуальные исследования отметил, что 98% молодых людей пользуются интернетом. В ситуации есть как положительные, так и отрицательные моменты. Говоря о последних, он напомнил о серии массовых убийств в российских учебных заведениях.

«Не менее двух третей обвиняемых активно искали и изучали контент, посвященный нападениям на школы. Некоторые сами являлись администраторами соответствующих сообществ в сети Интернет», — подчеркнул глава СК РФ.

Опасение, по его словам, вызывает увеличение числа преступлений, совершенных самими подростками, в том числе с использованием современных технологий.

Во время прямой линии в 2021 году президент РФ Владимир Путин заметил, что в стране за последнее время предотвратили более 100 планируемых нападений на учебные заведения.