Две трети АЗС в России уличили в недоливе топлива

Две трети российских автозаправок уличили в недоливе топлива. Как посчитали в Минпромторге, объем недолива превышает норму в два-три раза.

«Согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 миллилитров фактически недолив составлял от 50 до 90 миллилитров. При измерении налива 50 литров при норме не более 125 миллилитров фактически недолив составлял от 200 до 300 миллилитров», — рассказали в пресс-службе Минпромторга об итогах проверок в 2019 году ТАСС.

В ведомстве назвали проблему недолива топлива систематическим решением. Там привели данные, что, по информации общественного контроля, меньше оплаченного топлива закачивают на двух из трех автозаправок.

Для предотвращения недолива в министерстве разработали законопроект об оборотных штрафах. По мнению Минпромторга, это побудит владельцев заправок следить за состоянием оборудования для отпуска топлива, его соответствием установленным нормам, а также исключить противоправные действия по донастройке оборудования.

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В Минпромторге подчеркнули, что оборотные штрафы планируют ввести не для того, чтобы с рынка исчезли независимые мелкие игроки. Целью законопроекта является создание механизма предотвращения противоправных действий.

За недолив топлива АЗС планируют штрафовать в размере 1% от выручки заправки за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. При повторении нарушения штраф увеличат до 3%, но не меньше двух миллионов.