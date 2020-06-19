Белоруссия и Россия взаимно признали визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 июня приехал в Минск для запланированной рабочей встречи. На ней был подписан договор между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз. Теперь иностранцы, которые буду путешествовать по двум странам, могут иметь при себе всего одну визу.

Изначально соглашение планировалось подписать 13 декабря. Уже 12 декабря Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому граждане третьей страны могут свободно въезжать и выезжать на территории двух стран с действующей визой России или Белоруссии. Однако подписание договора было перенесено из-за того, что белорусская сторона не завершила все дела внутри страны. Когда последний этап был завершен, Александр Лукашенко заявил, что в документе учтены пожелания всех сторон.

Ранее Лукашенко рассказал, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по телефону. По словам главы Белоруссии, беседа была доброй и открытой.