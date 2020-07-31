Две смерти от сочетания COVID-19 с гриппом подтвердили в Петербурге

Главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга по патологической анатомии Маргарита Рыбакова сообщила, что в городе подтверждены две смерти от коронавирусной инфекции в сочетании с гриппом.

По словам специалиста, вместе два вируса действуют агрессивно. Случаи таких заражений могут участиться с началом подъема заболеваемости гриппом, в осенний и зимний период, информирует сайт «Петербургский дневник».

Она отметила, что число случаев заражения может увеличиться после празднования Дня Военно-морского флота. Рыбакова заметила, что на мероприятии люди массово не соблюдали меры безопасности.