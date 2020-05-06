Две школьницы угнали автомобиль в Калининградской области

Двух школьниц из Калининграда подозревают в том, что они угнали и разбили автомобиль. Владельцем машины является 39-летний мужчина, с которым они встречались.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области. По их данным, в полицию с заявлением об угоне машины обратился мужчина. Правоохранители выяснили, что к преступлению имеет отношение 15-летняя школьница.

Оказалось, что владелец автомобиля в интернете познакомился с двумя несовершеннолетними девушками и позвал их к себе в гости. Когда он оставил их одних в комнате, школьницы забрали у него ключи от машины, а через некоторе время ушли.

Завладев машиной, подростки принялись кататься по городу, однако во время движения несовершеннолетняя не справилась с управлением и совершила столкновение с другим автомобилем. Подростки были доставлены в отдел полиции Пресс-служба УМВД по Калининградской области

Против несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание, которое она предусматривает, составлячет пять лет лишения свободы.