    06 мая 2020, 23:46

    Две школьницы угнали автомобиль в Калининградской области

    Нина Петлинова

    Двух школьниц из Калининграда подозревают в том, что они угнали и разбили автомобиль. Владельцем машины является 39-летний мужчина, с которым они встречались.

    Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области. По их данным, в полицию с заявлением об угоне машины обратился мужчина. Правоохранители выяснили, что к преступлению имеет отношение 15-летняя школьница.

    Оказалось, что владелец автомобиля в интернете познакомился с двумя несовершеннолетними девушками и позвал их к себе в гости. Когда он оставил их одних в комнате, школьницы забрали у него ключи от машины, а через некоторе время ушли.

    Завладев машиной, подростки принялись кататься по городу, однако во время движения несовершеннолетняя не справилась с управлением и совершила столкновение с другим автомобилем. Подростки были доставлены в отдел полиции

    Пресс-служба УМВД по Калининградской области

    Против несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание, которое она предусматривает, составлячет пять лет лишения свободы.