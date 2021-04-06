Две самовольные постройки снесли в Таганском районе Москвы. Их обнаружили сотрудники Госинспекции. Это были складские помещения, примыкавшие к нежилому зданию в собственности юридического лица.

Строения относились к заводу и нарушали имущественные права соседнего пользователя. Они примыкали к зданию № 19 на Гжельском переулке.

Инспекторы установили, что объекты не были поставлены на государственный кадастровый учет. Вместе с тем отсутствовала регистрация прав собственности на них.

Землю под самовольные постройки и реконструкцию завода не выделяли. Также не были согласованы необходимые правовые отношения, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Строения возвели самовольно. Они подлежали демонтажу. Важно отметить, что их сделали под складские цели. В этих помещениях не работал персонал — соответственно, интересы и права сотрудников предприятия не нарушали Владислав Овчинский.

В результате, по его словам, самострой демонтировали. Облик здания привели в первоначальный вид.

При этом остальные объекты, входящие в имущественный комплекс завода, не обладают признаками самовольности. Это означает, что демонтаж других помещений не потребуется.