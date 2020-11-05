Две пожилые пассажирки подрались в трамвае в Петербурге
Две пенсионерки подрались в трамвае в Санкт-Петербурге, и одна вытолкнула другую на асфальт на остановке. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным телеканала «Царьград», увидев это, водитель нажал тревожную кнопку. На место происшествия прибыла Росгвардия.
Женщину, которая вытолкнула оппонентку, забрали в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
Ранее стало известно, что житель в Санкт-Петербурге погиб от ножевых ранений, которые он получил во время драки.