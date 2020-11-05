Две пожилые пассажирки подрались в трамвае в Петербурге

По данным телеканала «Царьград», увидев это, водитель нажал тревожную кнопку. На место происшествия прибыла Росгвардия.

Женщину, которая вытолкнула оппонентку, забрали в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее стало известно, что житель в Санкт-Петербурге погиб от ножевых ранений, которые он получил во время драки.