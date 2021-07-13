Две пьяные блогерши угнали авто и поехали «на море» в Ростове. Вместо волн их ждало ДТП посреди пустой аллеи

В Ростове две блогерши сильно выпили и сели за руль автомобиля. В результате в таком состоянии они протаранили центральную аллею. Все свои действия они записали и выложили в соцсети.

Видео начинается с того, что девушки собираются на прогулку «на море», затем садятся в машину. Одна девушка на камеру проговорила, что хочет с подругой угнать автомобиль. Помимо странного поведения, видна бутылка алкоголя. После они попадают в ДТП, протаранив аллею.

Вокруг их машины собралась толпа. Кто-то тоже решил снять происходящее на камеру, но в итоге получил агрессивный ответ от блогерши. По данным СМИ, девушки собирались поехать на море, а автомобиль принадлежал молодому человеку одной из них.

На прошлой неделе ДТП с участием пьяного водителя произошло на девятом километре автодороги Бархатово — Бобылево в Исетском районе Тюменской области. Во время ДТП пассажир, который находился в машине нетрезвого водителя, погиб. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего он вылетел из машины и получил смертельные травмы.