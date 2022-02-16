Две новые школы появятся в Пензенской области

Строительство двух новых школ запланировано в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на замминистра образования региона Гузяль Баткаеву.

Она уточнила, что администрация региона участвует в конкурсном отборе на строительство.

«Подано еще две заявки: школа в Заре на 1110 мест и в 7-м микрорайоне на 1110 мест. Пока конкурсная документация принята», — рассказала Баткаева.

Также она назвала возведение этих двух школ необходимым для региона.