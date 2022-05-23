Две новые школы появятся в Челябинске

В Челябинске возведут две новые школы на территории 33-го и 34-го микрорайонов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным информагентства, между областным министерством образования и ООО «ПроШкола» подписаны два концессионных соглашения в рамках государственно-частного партнерства.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт обозначила, что при нынешних обстоятельствах стоимость школы достаточно высока.

«Это почти полтора миллиарда рублей, если мы говорим о школе на полторы тысячи учащихся. Поэтому здесь была поставлена задача — максимально увеличить количество школ для строительства с использованием различных механизмов финансирования», — обратила внимание Гехт.