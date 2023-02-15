Общество 15 февраля 2023, 18:04 Две новые школы откроются в Амурской области в 2023 году

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Строительство двух новых школ в Благовещенске и поселке Экимчане Амурской области завершится уже в этом году. Об этом сообщил сайт kp.ru.

На сегодняшний день образовательное учреждение областного центра готово на 80%, школа рассчитана на 1,5 тысячи мест. Учреждение в Экимчане примет учеников уже этой осенью.

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Отмечается, что на строительство объектов было выделено более двух миллиардов рублей.

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