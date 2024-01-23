Общество 23 января 2024, 15:39 Две новые поликлиники откроются в Выборгском районе Петербурга

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Две новые поликлиники — взрослая и детская — откроются в первом квартале 2024 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга недалеко от станции метро Парнас. Об этом сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

Специалисты уже закупили и установили в медучреждения новое оборудование на сумму свыше миллиарда рублей. Во взрослой поликлинике будет работать женская консультация и травмпункт; в детской, помимо травмпункта, отделение скорой помощи, сообщил petrograd.ru.

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Отмечается, что медучреждения построены за счет городского бюджета.