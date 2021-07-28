Две женщины схлестнулись в драке на детской площадке в Петербурге. Конфликт мог быть не первым

Инна Шахматова, которую некая женщина пыталась прогнать с детской площадки в Мурино Ленинградской области утверждает, что обидчица не раз ввязывалась в конфликты и провоцировала людей. Об этом Шахматова рассказала Life.

По ее словам, когда она опубликовала в соцсетях пост о конфликте, то на эту историю откликнулись мамы из ЖК «Эланд», а также люди из ближайших точек розничной торговли.

«Все говорили о том, что она ходит, доводит людей до конфликтных ситуаций, сама провоцирует», — заявила девушка.

Конфликт произошел 19 июля. К Инне подошла женщина в белом и заявила, что та должна убрать коляску с газона. В итоге решить ситуацию мирным путем не удалось, и началась драка.

«Пока я заливала перекисью палец, она вызвонила соседку и стали вместе мне предъявлять, что это их двор, и они за него платят. Мне там не место. Хотя управляющий ЖК пришел на место и сказал, что площадка — общественное пространство», — посетовала Инна.

После случившегося обе женщины обратились в полицию с заявлениями о побоях.