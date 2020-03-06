Две инстадивы собираются судиться из-за денег и рекламы. Были ли миллионы, разберется суд

Фитнес-Модель Виктория Цатурян, как любой амбициозный человек, в один прекрасный день решила серьезно заняться своим продвижением. Судьба свела ее с Кариной Ерчковой.

Женщина обещала плотно заняться раскруткой, были бы деньги. Виктория полагалась на доверительные и дружеские отношения, однако, как оказалось, зря.

Цена вопроса — несколько миллионов рублей. В сухом остатке, по словам Вики, она не получила ни обещанного промо, ни свои деньги назад. Карина с таким заявлением не согласна, у девушки свое видение ситуации.

Подробности в сюжете канала «360».