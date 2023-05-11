Общество 11 мая 2023, 13:47 Две городские услуги в Москве начали оказывать по-новому Вице-мэр Ракова: систему оказания услуг в сфере опеки усовершенствовали в Москве РИА «Новости»

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Необходимость лично посещать органы попечительства и опеки с начала апреля отпала в Москве. Теперь эти услуги доступны в семейных центрах, а также в центрах госуслуг «Мои документы». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова привела пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«После перевода оказания услуг в сфере опеки на новый формат ими уже воспользовалась свыше двух тысяч человек», — сказала она.

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Ракова отметила, что в Москве постоянно совершенствуют систему оказания социальных услуг, чтобы соответствовать запросам жителей столицы.

«Большое внимание мы уделяем услугам для людей, которые связали свою жизнь с заботой о тех, кто в силу разных обстоятельств не может принимать некоторые решения самостоятельно. Например, детям, ограниченно дееспособным взрослым или недееспособным», — добавила заместитель мэра.

По ее словам опекуны только в 2022 году более 15 тысяч раз обращались в органы опеки разрешением на операции с имуществом и деньгами своих подопечных. Раньше документ можно было получить лишь по месту регистрации, месту жительства подопечного или месту постановки на учет.

С апреля эти две самые популярные услуги перевели во флагманские центры «Мои Документы».