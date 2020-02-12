Две фотографии Кобзона с автографом обнаружили в Зауралье

На снимке, выставленном на продажу, певец находится в Афганистане с военнослужащими. Вторая фотография сделана в Кабуле. Рабочие стоят около клуба авиаполка, где выступал Кобзон. Памятная карточка сделана в 1986 году, а автограф появился в 1997-м. Надпись гласит «Игорю с пожеланием счастья».

Хозяин памятного снимка с подписью артиста не планирует его продавать. Он считает, что «это память, а она не продается».