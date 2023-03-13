Общество 13 марта 2023, 13:11 Две федеральные трассы закрыли из-за непогоды в Хабаровском крае

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Ограничение движения пассажирских автобусов и грузовых автомобилей по двум федеральным трассам ввели в Хабаровском крае из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил RT со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что ограничения ввели на трассе А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток и на дороге А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино.

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В региональном ведомстве водителям порекомендовали по возможности отложить выезды за пределы населенных пунктов.

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