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    14 мая 2021, 12:43

    Две этнодеревни построят в Красноярском крае

    Дарья Морозова

    Две первые этонодеревни появятся в Красноярском крае до конца осени. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на вице-премьера краевого правительства Анатолия Цыкалова.

    Такое поручение дал губернатор региона Александр Усс.

    «Первые этнодеревни создадут до 30 ноября этого года в Суринде и Волочанке создадут первые этнодеревни и в летнюю навигацию будут завезены оборудование и необходимые стройматериалы», — рассказал Цыкалов.

    Такая инициатива направлена на сохранение традиционного образа жизни коренного населения.