Две этнодеревни построят в Красноярском крае
Две первые этонодеревни появятся в Красноярском крае до конца осени. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на вице-премьера краевого правительства Анатолия Цыкалова.
Такое поручение дал губернатор региона Александр Усс.
«Первые этнодеревни создадут до 30 ноября этого года в Суринде и Волочанке создадут первые этнодеревни и в летнюю навигацию будут завезены оборудование и необходимые стройматериалы», — рассказал Цыкалов.
Такая инициатива направлена на сохранение традиционного образа жизни коренного населения.