Две этнодеревни построят в Красноярском крае

Две первые этонодеревни появятся в Красноярском крае до конца осени. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на вице-премьера краевого правительства Анатолия Цыкалова.

Такое поручение дал губернатор региона Александр Усс. «Первые этнодеревни создадут до 30 ноября этого года в Суринде и Волочанке создадут первые этнодеревни и в летнюю навигацию будут завезены оборудование и необходимые стройматериалы», — рассказал Цыкалов. Такая инициатива направлена на сохранение традиционного образа жизни коренного населения.